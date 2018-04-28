Minik öğrencilere ağaç ve hayvan sevgisi

Konuralp Anaokulu minik öğrencileri inci taneleri, meraklı minikler ve tavşanlar sınıfı ağaç ve hayvan temalı program düzenledi. Minik öğrenciler parmak oyunları şarkılar ve hayvan taklitleri ile eğlendiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Anaokulu öğrencilerine ağaç ve hayvan sevgisi aşılanıyor.Konuralp Anaokulu minik öğrencileri inci taneleri, meraklı minikler ve tavşanlar sınıfı ağaç ve hayvan temalı program düzenledi. Minik öğrenciler...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.