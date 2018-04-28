DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Anaokulu öğrencilerine ağaç ve hayvan sevgisi aşılanıyor.Konuralp Anaokulu minik öğrencileri inci taneleri, meraklı minikler ve tavşanlar sınıfı ağaç ve hayvan temalı program düzenledi. Minik öğrenciler parmak oyunları şarkılar ve hayvan taklitleri ile eğlendiler.
Minik öğrencilere ağaç ve hayvan sevgisi
DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Anaokulu öğrencilerine ağaç ve hayvan sevgisi aşılanıyor.Konuralp Anaokulu minik öğrencileri inci taneleri, meraklı minikler ve tavşanlar sınıfı ağaç ve hayvan temalı program düzenledi. Minik öğrenciler...