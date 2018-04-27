Oda ve kooperatif başkanlarından Başkan Yemenici’ye ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, oda başkanlarını makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarete, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nedim İşgören, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Alev, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürol Sarı, Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Sarıoğlu katıldı. Ziyaretten çok memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Kentimizin gelişimine yönelik hizmet ve projelerimizi toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare ederek birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu ilçenin dinamikleri; bizim güler yüzlü oda başkanlarımız, onların değerli yöneticileri, şehrin içerisinde yer alan STK’lar bu şehrin önemli noktaları. Bu ziyaretlerinden dolayı oda ve kooperatif başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yine ilçemizle ilgili birtakım konular hakkında istişare için bir araya geldik” diye ifade etti.