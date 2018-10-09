Okul servisleri sıkı takibe alınacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında ilki Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Güvenli Okul – Güvenli Eğitim ve Proje Bilgilendirme toplantıları ilçelerde de tamamlandı.Ulusal,...

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında ilki Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Güvenli Okul – Güvenli Eğitim ve Proje Bilgilendirme toplantıları ilçelerde de tamamlandı.

Ulusal, yerel projeler ve Avrupa Birliği Projeleri kapsamında İlimiz genelinde yürütülmekte olan projelerin iş ve işlemleri ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında, Merkez ve 7 ilçede tüm okul-kurum müdürlerine yönelik toplantılar düzenlendi.

1 Ekim 2018 tarihinde Düzce Valiliği Konferans Salonunda Merkez ilçe okul/kurum müdürleriyle, 02-05 Ekim 2018 tarihleri arasında ise 7 ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de hazır bulunduğu ilçe okul/kurum müdürleriyle toplantılar gerçekleştirildi.

Son olarak 8 Eylül 2018 tarihinde Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında yapılan toplantıda öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmalarının sağlanması, okul servislerinde mevzuat gereği yapılması gerekenlerin sıkı takibinin yapılması konuları ele alındı.

Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yer aldığı toplantıda Vali Dağlı, eksiklerinin bir an önce tamamlanmasını ve gerek okullarda gerekse taşımacılıkta güvenliğin üst düzeyde sürdürülebilir şekilde sağlanması talimatını verdi.