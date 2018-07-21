DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:52

Orman işletmesi makine parkuru genişliyor

Akçakoca Orman İşletmesine, orman yollarının tamir bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere bir adet greyder tahsis edildi.Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon olduğu öğrenilen greyderin ilk test sürüşünü Akçakoca İşletme Müdürü...

Orman işletmesi makine parkuru genişliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Akçakoca Orman İşletmesine, orman yollarının tamir bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere bir adet greyder tahsis edildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon olduğu öğrenilen greyderin ilk test sürüşünü Akçakoca İşletme Müdürü Zafer Ekinci yaptı.

Kestanebayırı orman deposuna çekilen greyder için açıklama yapan İşletme müdürü Zafer Ekinci, “Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından alınan ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından Akçakoca İşletme Müdürlüğümüz de orman yollarının tamir bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere bir adet greyder tahsis edilmiştir. Tahsis edilen greydere kurban kesilerek yol bakımlarına başlandı. Aracın Akçakoca ve Orman işletme müdürlüğümüze hayırlı olsun“ dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku