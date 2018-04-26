Özel öğrencilerden bilim sergisi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de eğitim gören özel öğrenciler, yaptıkları buluşları sergiledi. Öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projeleri TÜBİTAK 4006 tarafından kabul edildi. İlk kez bilim projesi hazırlayan öğrenciler, projelerini okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle sergilediler.

Serginin açılışı öncesi özel öğrencilerin hazırladığı Atatürk konulu gösteri büyük ilgi gördü. Sonrasında ise serginin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaptıkları bilim eserleri protokol üyeleri tarafından tek tek incelendi bilgi alındı.

Proje sorumlusu Okul Öğretmeni Özlem Altun Kaya ilk kez böyle bir proje yaptıklarını belirterek “Süreç genel olarak uzun bir süreçti. Zaman zaman zorlandığımız yerler oldu. Çünkü ilk kez biz TÜBİTAK 4006 projesine ilk kez katılıyoruz. Bu sebeple öncelikle yaptığımız projelerde çocuklarımızın hangi işi yapabildiğini, hangi öğrencimize hangi görevi verebiliriz bunları düşündük. Sonra öğretmen arkadaşlarımız nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşündük. Bu uzun süreç sonrasında projemizi yapmaya başladık. Boyama yapabilen öğrencilerimize boyama yaptırdık. Kesme becerisine sahip öğrencimize kesme yaptırdık. Bu şekilde projeler hazırlandı. Genel itibarı ile ilk yaptığımız heyecan verici bir projeydi. Öğrencilerimizin hepsi çok heyecanlıydı. Bazıları uygulamalı projelerdi o şeklide gösterdik” diye konuştu.

Özel öğrenciler yaptıkları buluşlarla ilgili bilgiler verirken oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.

Sergide emeğe geçen öğretmenlere ise teşekkür plaketi verildi.