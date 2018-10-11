Parklarda ki banklara bakım yapılıyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri banklarda tamir ve tadilat işlemine başladı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat zaman geçirebileceği, kısa sürelide olsa soluk alabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri...

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri banklarda tamir ve tadilat işlemine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat zaman geçirebileceği, kısa sürelide olsa soluk alabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri bankların daha kullanıma elverişli hale getirilebilmesi için çalışmalarına başladı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda şehir merkezinde ve genelinde ihtiyaca cevap vermeyen bankların tamirine aralıksız devam edeceklerini belirten ekipler, vatandaşların konforunu sağlamak için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini belirttiler.