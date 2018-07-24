Polis abartanla göz açtırmıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde bulunan şehri gürültüleri ile rahatsız eden abartı egzozlu otomobillere geçit vermiyor.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gün boyunca şehir merkezinde...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde bulunan şehri gürültüleri ile rahatsız eden abartı egzozlu otomobillere geçit vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gün boyunca şehir merkezinde abartı egzoz uygulaması yapıyor. Vatandaşları gürültüleri ile rahatsız eden abartı egzozlu otomobilleri Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde cezai işlem uygulayarak trafikten men ediyorlar. Uygulamaların hız kesmeden bu tip araçlar yok olasıya kadar devam edeceği öğrenildi.