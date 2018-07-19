Polis ekipleri apart egzozlu araçlara geçit vermiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı uygulamalarda kusurlu görülen araçlara cezai işlem uyguladı.

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri resmi ve sivil ekiplerle kent merkezinde bir çok noktada abart egzozlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan uygulamalarda 56 araç kontrol edilirken kusurlu olan 22 araca 18 bin 420 lira para cezası kesilirken, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, iki araç trafikten men edildi.