DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:28

Polis ekipleri apart egzozlu araçlara geçit vermiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı uygulamalarda kusurlu görülen araçlara cezai işlem uyguladı.Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube müdürlüğü...

Polis ekipleri apart egzozlu araçlara geçit vermiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı uygulamalarda kusurlu görülen araçlara cezai işlem uyguladı.

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri resmi ve sivil ekiplerle kent merkezinde bir çok noktada abart egzozlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan uygulamalarda 56 araç kontrol edilirken kusurlu olan 22 araca 18 bin 420 lira para cezası kesilirken, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, iki araç trafikten men edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku