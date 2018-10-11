Psikologlar aileleri ziyaret etti

Düzce Belediyesi Aile Danışma Merkezi Psikologları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları ziyaret etti.

Düzce Belediyesi her konuda vatandaşlara yardımcı olmaya ve onları desteklemeye devam ediyor. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Aile Danışma Merkezi psikologları, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların beklenti ve taleplerini dinleyen psikologlar onların iç dünyası ve ruhsal durumları hakkında da bilgi edinmeyi ihmal etmedi. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarla yakından ilgilenen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri “amacımız her yaştan vatandaşımıza; çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza ve yardıma muhtaç herkese destek vermektir. Onların talep ve ihtiyaçlarını belirlemek için sürekli iletişim haline geçmeye özen gösteriyoruz. Evde bakım hizmetimizden yararlanan ve bizde kaydı bulunan bireyleri de bu özel gün dolayısıyla ziyaret ettik, desteğimizi hissetmeleri için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.