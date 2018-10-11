DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 08:54

Psikologlar aileleri ziyaret etti

Düzce Belediyesi Aile Danışma Merkezi Psikologları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları ziyaret etti.Düzce Belediyesi her konuda vatandaşlara yardımcı olmaya ve onları desteklemeye...

Psikologlar aileleri ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzce Belediyesi Aile Danışma Merkezi Psikologları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları ziyaret etti.

Düzce Belediyesi her konuda vatandaşlara yardımcı olmaya ve onları desteklemeye devam ediyor. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Aile Danışma Merkezi psikologları, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların beklenti ve taleplerini dinleyen psikologlar onların iç dünyası ve ruhsal durumları hakkında da bilgi edinmeyi ihmal etmedi. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarla yakından ilgilenen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri “amacımız her yaştan vatandaşımıza; çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza ve yardıma muhtaç herkese destek vermektir. Onların talep ve ihtiyaçlarını belirlemek için sürekli iletişim haline geçmeye özen gösteriyoruz. Evde bakım hizmetimizden yararlanan ve bizde kaydı bulunan bireyleri de bu özel gün dolayısıyla ziyaret ettik, desteğimizi hissetmeleri için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku