DÜZCE:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:47

Ramazan davulcuları için son başvuru 4 mayıs

Düzce Belediyesi Ramazan Ayı boyunca davul çalma taleplerini değerlendirerek düzen ve kurallara ilişkin Encümen Kararı yayınladı.Düzce Belediyesi Encümeni son toplantısında Ramazan Ayı boyunca davul çalma talebinde bulunan vatandaşlara yönelik...

Ramazan davulcuları için son başvuru 4 mayıs
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Düzce Belediyesi Ramazan Ayı boyunca davul çalma taleplerini değerlendirerek düzen ve kurallara ilişkin Encümen Kararı yayınladı.

Düzce Belediyesi Encümeni son toplantısında Ramazan Ayı boyunca davul çalma talebinde bulunan vatandaşlara yönelik kararları belirledi. Son başvuru tarihi olarak 4 Mayıs belirlenirken Ramazan geleneğine uygun olarak sahur saatlerinde davul çalma işine talip olanlar için başvuru şartlarını belirledi. Açıklanan şartlar arasında ise kılık kyafetinin uygun olması, sürekli kapı kapı dolaşarak para toplanmaması, davul çalınırken gürültü yönetmeliğine uygun hareket edilmesi, okunan manilerin Ramazan ruhuna uygun olması gibi maddeler bulunuyor. Encümen kararında, belirlenen şartlara uymayan davulculara ise cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi.
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