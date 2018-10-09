Rektör Çakar, Yükseköğretim kurumlarının yereldeki rolünü anlattı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İrlanda’nın Dublin kentinde düzenlenen “Yükseköğretim Kurumlarının Yereldeki Rolü” (Local Role of Higher Education Institutions) başlıklı toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Yükseköğretim kurumlarının, bulunduğu şehre ve bölgelere etkisi ve yereldeki rolünün ele alındığı toplantıda Ülkemizi ve Düzce Üniversitesi’ni, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar temsil etti. 30 farklı ülkeden birçok katılımcının yer aldığı toplantıya katılan Rektör Çakar, ilk olarak Düzce Üniversitesi ile ilgili genel bilgiler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra yükseköğretim kurumlarının yereldeki rolü konusuna değinen Prof. Dr. Çakar, bu alanda Düzce Üniversitesi’nin bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi’nin, yer aldığı şehir ve bölgesine değer katacak yüzlerce projeyi hayata geçirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, son dönemde ise YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın başlattığı “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’nde ülkemizdeki 5 yükseköğretim kurumu arasına seçilen Düzce Üniversitesi’nin, sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaşma çalışmaları yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi’nin; sağlık konusunda “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp”, çevre konusunda ise “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” alanında çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Çakar, bu kapsamda tıbbi bitki yetiştiriciliği, arıcılık, tıbbi mantar üretimi ve sağlık turizmi gibi birçok alanda bölge insanını teşvik ederek yereldeki kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı.