DÜZCE:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:54

Rögar kapağı hırsızlarına suç duyurusu

Düzce Belediyesi son bir ay içinde 200’den fazla demir rögar kapağının çalınmasına ilişkin olay tutanakları ve kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.Düzce Belediyesi özellikle son dönemde artan rögar kapağı hırsızlığına...

Rögar kapağı hırsızlarına suç duyurusu
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Düzce Belediyesi son bir ay içinde 200’den fazla demir rögar kapağının çalınmasına ilişkin olay tutanakları ve kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Düzce Belediyesi özellikle son dönemde artan rögar kapağı hırsızlığına karşı ilgili mercilere suç duyurusunda bulundu. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kalıcı Konutlar Bölgesi başta olmak üzere merkez mahallelerde bulunan demir rögar kapaklarının çalındığı ve konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, “Şehir merkezinde bulunan demir rögar kapakları son bir buçuk aydır hırsızların hedefi haline gelmiştir. Hırsızlık olayları nedeniyle maddi hasarlı kazaların önüne geçmek ve hatta hayati tehlike riskini ortadan kaldırmak amacıyla ekiplerimiz rögar kapatma çalışması yapmaktadır. Ancak bu durumun Düzce Belediyesine maliyeti 30 Bin TL’yi geçmiştir. Son çalışmada D100 Karayolu üzerinde Çoban mevkiinden itibaren yan yol üzerinde 8 adet rögar kapağı daha çalınmıştır. İşyeri kameraları tarafından kaydedilen bu hırsızlık olayıyla ilgili olarak güvenlik güçlerimiz soruşturma başlatmıştır. Yaşanan olayların hayati tehlikeye ve kazalara davetiye çıkarmaması için vatandaşlarımızın da böyle hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmasını rica ediyoruz” denildi.
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