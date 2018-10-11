Düzce Belediyesi kent genelinde park ve bahçelerde mevsim şartlarına uygun çalışmalarının yanı sıra, yenilikler yapmayı da sürdürüyor. Düzce Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların spor yapabilmeleri için 15 Temmuz Şehitler parkına fitnes spor aletleri monte etti.Parklardaki yenilik çalışmaları kapsamında da, vatandaşların sağlıklı yaşamı ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler parkına fitness aletlerinin monte işlemleri gerçekleştirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.
Sağlıklı yaşam için spor aletleri monte edildi
Düzce Belediyesi kent genelinde park ve bahçelerde mevsim şartlarına uygun çalışmalarının yanı sıra, yenilikler yapmayı da sürdürüyor. Düzce Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların spor yapabilmeleri için 15 Temmuz...