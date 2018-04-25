Şampiyon Düzce İtfaiyesi oldu

Düzce Belediyesi Birim Müdürlükleri arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon belli oldu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü takımını farklı galibiyetle yenen İtfaiye Müdürlüğü ekibi turnuvayı birincilikle bitirdi.

Düzce Belediyesi birim müdürlükleri arasında düzenlenen “Kurum İçi Futbol Turnuvası” çekişmeli maçlara sahne oldu. 11 takım arasında 7 hafta boyunca oynanan maçlar sonucu finale yükselen İtfaiye ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli final karşılaşmasında kıyasıya mücadele etti. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da izlediği maçta Başkan Ay oyuncu değişikliği sırasında karşılaşmaya dahil oldu. Mücadele sonrasında İtfaiye Müdürlüğü personeli elde ettiği farklı galibiyetle turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva sonunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ikinci olurken Zabıta ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelleri üçüncülüğü paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Ayrıca turnuvanın en centilmen takımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olurken En İyi Kaleci ödülünün sahibi de Erdoğan Boz oldu.