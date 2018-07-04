DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59

Sanayi sitelerinin alt yapı sorunu görüşüldü

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi (Otomotiv, Akaryakıt, Servis, Yedek Parça) üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ziyaret ederek küçük sanayi sitelerinin alt yapı sorunun görüştüler.Küçük Sanayi Sitesi’nin yol...

Sanayi sitelerinin alt yapı sorunu görüşüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi (Otomotiv, Akaryakıt, Servis, Yedek Parça) üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ziyaret ederek küçük sanayi sitelerinin alt yapı sorunun görüştüler.

Küçük Sanayi Sitesi’nin yol problemleri, eski sanayi sitesiyle ilgili yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri ile Sanayi Sitelerinin altyapı sorunlarının ele alındığı toplantıya Düzce TSO 6. Meslek Komitesi Başkanı Metin Topal, 6. Meslek Komitesi Üyesi ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya, 6 Meslek Komitesi Üyesi Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel, 6. Meslek Komitesi Üyeleri İlhan Coşkuner ve Yusuf Kurt katıldılar.

Altyapı sorunlarının çözümü konusunda Belediye Başkanı Dursun Ay’dan söz alan Düzce TSO 6. Meslek Komitesi üyeleri, kendi alanlarıyla ilgili belediye çalışmalarına da destek olacaklarını da ifade ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku