Santranç ustaları Düzce Üniversitesinde kapıştı

Düzce Üniversitesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği “1. Ödüllü ELO Satranç Turnuvası, iki gün süresince gerçekleştirilen birbirinden çekişmeli oyunların ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Sosyal Tesisler binasında düzenlenen ve satranç severler tarafından yoğun ilgi gösterilen turnuva, A - B ve yaş grupları olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi. Ülkemizin birçok şehrinden gelen sporcuların katıldığı organizasyonun açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin 1. Ödüllü ELO Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yaptığı için memnuniyetini ifade etti. Satranç sporunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. İlhan Genç, bu sporun çocukların ve gençlerin düşünme, akıl yürütme ve strateji geliştirmesine katkı sağladığına dikkat çekti. Ailelerin çocuklarını satranç sporuna teşvik etmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Genç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvada, iki gün süresince farklı kategorilerde birçok oyun gerçekleştirildi. Çekişmeleri anlara sahne olan organizasyonda yarışmacılar satranç yeteneklerini konuşturarak dereceye girmek için ter döktü. Turnuvaya, ülkemizin büyük satranç ustalarından Kıvanç Haznedaroğlu da katılarak satranç severlerle söyleşide bir araya geldi. Kıvanç Haznedaroğlu, söyleşiye katılan sporcular ile simultane maç da gerçekleştirdi.

Zorlu, yorucu ve çekişmeli geçen oyunların ardından 1. Ödüllü ELO Satranç Turnuvası’nda başarılı sporcular dereceye girmeye hak kazandı. A - B ve yaş gruplarında ilk üçe girenlere kupa ve madalya, ilk 10 derece elde edenlere de madalyaları takdim edildi. Ayrıca dereceye girenler çeşitli miktarlarda para ödülünün de sahibi oldu.