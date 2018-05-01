Savunma sanayi öğrenci çalıştayı düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, Düzce Teknopark A.Ş. ve Sarsılmaz Silah Sanayi işbirliği ile düzenlenen “Savunma Sanayii Öğrenci Çalıştayı” etkinliğinde, savunma sanayi teknolojileri ele alındı.

İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın ilk sunumunu yapan Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nur Kızıltan, savunma sanayi genel giriş konularına değinerek, üniversite sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Düzce Üniversitesi’nin bu konuda çok duyarlı olduğunu katılımcılarla paylaşan misafir konuşmacı, Üniversite ve Sarsılmaz Silah Sanayi olarak, Düzce’ye ve ülkemize ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sarsılmaz Silah Sanayi olarak ihalelerde karşılaştıkları güçlükleri de katılımcılarla paylaşan Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, Üniversite öğrencilerinin planlı ve programlı olmak suretiyle, her türlü teknik geziye kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Savunma sanayiinde; “Cad Tasarım, Analiz ve Uygulamaları” hakkında sunum yapan Sarsılmaz Silah Sanayi Ar-Ge Müdürü Öner Özyılmaz, şirketin bilgisayar destekli çalıştığını belirterek, bilgisayar destekli imalat araçlarının, genellikle hem imalat sürecinde, hem de yapılan planlamalara ve yönetim süreçlerine otomatik destek sağlamak için tasarlandığını ifade etti.

Sarsılmaz Silah Mühendislik Müdürü Özkan Beyaz ise gerçekleştirdiği sunumda, savunma sanayiinde 3D Cad talaşlı imalat, ve üretim yöntemleri hakkında bilgiler paylaşarak, katmanlı üretim yöntemi olarak da; hızlı protipleme makineleri olarak bilinen 3D yazıcıları kullandıklarını ve bu makinelerin kendilerine çok büyük avantaj sunduğunu dile getirdi.

Şirket bünyesinde çalışan mühendislerin 3D yazıcılar ile herhangi bir ürünü kısa sürede ve düşük maliyette elde ettiklerini belirten misafir konuşmacı, üretmek istedikleri ürünün önce protiplerini oluşturduklarını ve bunu da geleneksel yöntemlere göre çok daha avantajlı olduğunu belirterek sunumunu sonlandırdı.

Program, Düzce Teknopark İşletme Koordinatörü Öğretim Görevlisi Emrah Yılmaz, Düzce TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörü Özge Özkan ve DÜKAT Kurucu Başkanı Selçuk Cantürk’ün konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.