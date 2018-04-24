DÜZCE:
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24 Nisan 2018 Salı 13:04

Şehit ailesine Cumhurbaşkanı adına Şahadet Belgesi verildi

Hatay Yayladağı İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun’un Düzce’de ikamet eden ailesine, Cumhurbaşkanlığı adına "Şehadet Belgesi" verildi.Geçtiğimiz mart ayında, Düzceli Piyade...

Şehit ailesine Cumhurbaşkanı adına Şahadet Belgesi verildi
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Hatay Yayladağı İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun’un Düzce’de ikamet eden ailesine, Cumhurbaşkanlığı adına "Şehadet Belgesi" verildi.

Geçtiğimiz mart ayında, Düzceli Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, Hatay Yayladağı İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu. Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, şehit olan askerin ailesini ziyaret ettiler. Ziyarete protokol üyeleri de katıldı. Şehidimizin ruhuna Kur’an okunan ziyarette hep birlikte dualar edildi. Vali Dağlı, Ertuğrul Kavun’un babası Mustafa Kavun’a, Cumhurbaşkanlığı adına "Şehadet Belgesi" takdim etti. Vali Dağlı, devlet olarak şehidimizin ailesinin yanında olduklarını söyledi.
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