DÜZCE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:35

SGK teşvik ve destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mustakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi üye ve üye personellerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik ve destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, "MÜSİAD...

SGK teşvik ve destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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Mustakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi üye ve üye personellerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik ve destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, "MÜSİAD olarak; üyelerin bir araya gelmesi, üyelerimizin farklı konularda bilgilendirilmesi, MÜSİAD ve kamu kurumlarının bir araya gelerek ortak projeler üretilebilmesi adına bu toplantıların devamını gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu toplantılarımıza ilk olarak SGK İl Müdürümüz Necmi Köroğlu’nu davet ettik. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. SGK İl Müdürü Sayın Necmi Köroğlu SGK teşvik ve destekleri konusunda bilgi vererek, sunumunu gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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