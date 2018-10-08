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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:43

Sıfır atık projesi Düzce’de de hayata geçecek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Türkiye genelinde başlatılan ‘sıfır atık’ projesi kapsamında Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı.Tüm Türkiye’de çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü...

Sıfır atık projesi Düzce'de de hayata geçecek
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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Türkiye genelinde başlatılan ‘sıfır atık’ projesi kapsamında Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı.

Tüm Türkiye’de çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacıyla başlatılan ‘sıfır atık’ projesi kapsamında Düzce’de çalışmalar sürüyor. Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu Düzce İli Çözüm Önerileri” çalıştayına Düzce Vali Yardımcısı İsmail Sündük, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademik heyet ve yetkililer de katıldı. Toplantıda atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm alışkanlığının kalıcı şekilde oluşturulması konularında bilgiler anlatılırken Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yaptığı konuşmada belediye olarak atıkların bertarafı ve geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalardan söz etti.

Başkan Dursun Ay atık konusunda kendilerininde işin içinde olduklarını belirterek "Ben de belediye başkanı olarak tam işin ortasındayım. Yani üniversitemiz teorik olarak bize öncülük yaparken biz belediye olarak hem teorik hem de pratikte atık konusunda işin içindeyiz. Öncelikle hocam şunu söyledi; kalkınmış bir şehirden bahsederken o şehrin musluklarından su içilmesi gerektiğini söyledi. Biz de düzce belediyesi olarak suyumuzu arıtıyoruz. Yani suyumuz dağdan geliyor ve ister istemez bu su bulanık oluyor. Oysa suyumuz arıtılmadığında da tertemiz bir su. Şehrimizde musluktan akan su içilebilir. Suyumuzu arıttıktan sonra kullanıma sunuyoruz. Kullanılmış suyumuzu da arıtıyoruz. Su arıtmanın yanı sıra biliyorsunuz, Düzce Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm çöpleri topluyor. Bu çöplerin bertaraf edilmesi konusunda önümüzde güçlükler var, bunları da çözmeye çalışıyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; atıklarımızı bir araya getirdiğimizde çöp oluyor ama ayrı ayrı toplandığında hepsi birer ekonomik değer oluyor. Bunu bilmemiz lazım. Ekiplerimiz bu konuda çalışıyor. Biz de artık ‘sıfır atık’ projesine geçeceğiz. Şehrimizde atıkları ayrı ayrı toplayarak onları ekonomiye kazandıracağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Üniversitemiz, valiliğimiz ve çevre belediyelerimizle birlikte hareket ediyoruz. Katı atık birliğimizle çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonuç olarak ayrı ayrı atıklarımızı ayırdığımızda ekonomiye katkıda bulunuruz. Sizlerin bugünkü çalışmalarınız çok önemsiyoruz. Buradan çıkan sonuçlara göre biz de atacağımız adımları yönlendireceğiz" diye konuştu.
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