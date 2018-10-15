15 Ekim 2018 Pazartesi 15:58

Su damlası miniklerinden hayvan barınağı’na ziyaret

İlköğretim öğrencileri, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek sokak hayvanları ile yakından ilgilendi.Veteriner hekimler tarafından karşılanan ve barınak hakkında teorik bilgiler edinen öğrenciler, sonrasında kedi ve köpeklerin...