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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:58

Su damlası miniklerinden hayvan barınağı’na ziyaret

İlköğretim öğrencileri, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek sokak hayvanları ile yakından ilgilendi.Veteriner hekimler tarafından karşılanan ve barınak hakkında teorik bilgiler edinen öğrenciler, sonrasında kedi ve köpeklerin...

Su damlası miniklerinden hayvan barınağı'na ziyaret
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İlköğretim öğrencileri, Düzce Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek sokak hayvanları ile yakından ilgilendi.

Veteriner hekimler tarafından karşılanan ve barınak hakkında teorik bilgiler edinen öğrenciler, sonrasında kedi ve köpeklerin bulunduğu alanı gezerek, onlarla iletişim kurmanın mutluluğunu yaşadılar. Çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen ziyaretlerde minik öğrenciler, barınaktaki sevimli hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Barınakta görevli veterinerler tarafından bilgilendirilen çocuklar, özellikle yavru hayvanlara büyük ilgi gösterdi. Ziyarette yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, kendilerine bilgi veren belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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