Su kullanımına dikkat

Düzce Belediyesi vatandaşların yaz aylarında içme suyu kullanım alışkanlığına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yaz aylarında yaşanan su sorunlarının basınç kaynaklı olduğu belirtilerek “şehrimizin içme suyu kullanımı, yaz aylarının gelmesi ile birlikte ihtiyacın artmasından dolayı hızlı bir artış göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak özellikle gece saatlerinde yapılan kontrolsüz bahçe ve çim sulama işlemi nedeniyle bazı mahallelerde basınç sorunlarına yol açmakta, basınç oranlarının düşmesine ve susuzluk yaşanmasına neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve su tüketiminin kontrollü şekilde yapılması adına içme suyu kullanımında tasarrufu dikkate almasını rica eder, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde ifadeler kullanıldı.