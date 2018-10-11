Tabelalar yenileniyor

Düzce Belediyesi zamanla yıpranan ve hasar görmüş sokak tabelalarını yeniliyor.Düzce Belediyesi Destek hizmetleri müdürlüğü ekipleri, şehrin daha modern bir görünüme kavuşması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde...

Düzce Belediyesi zamanla yıpranan ve hasar görmüş sokak tabelalarını yeniliyor.

Düzce Belediyesi Destek hizmetleri müdürlüğü ekipleri, şehrin daha modern bir görünüme kavuşması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde yıpranan tabelalar da yenileriyle değiştiriliyor. Zamanla eskiyen ve yıpranan tabelaların yenilenmesi için çalışma başlatan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Şehir genelindeki parklarımızda bulunan tabelalar zamanla eskiyerek hem görsel olarak hoş görünmemekte hem de okunabilirliği azalmaktadır. Belediye Başkanımız Dursun Ay’ın talimatıyla şehir genelinde çalışma başlattık. Tabelalarımızı mahallerimize yakışır hale getiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.