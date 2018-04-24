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24 Nisan 2018 Salı 12:37

Taekwondo’dan 2 madalya

Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.Türkiye Taekwondo Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında Malatya Atatürk Spor Salonunda, Okullar Arası...

Taekwondo'dan 2 madalya
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Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonasından Düzceli sporcular madalya ile döndü.

Türkiye Taekwondo Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında Malatya Atatürk Spor Salonunda, Okullar Arası Gençler (Kız – Erkek) Taekwondo Şampiyonası Yapıldı.

Düzceli sporcularından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Eda Çimen 52 kilogramda Türkiye ikincisi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Kolçak 55 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Taekwondo Antrenörü Hakan Şengönül, ”Sporcularımız ilimize madalya ile döndü. Onları tebrik ediyorum. Daha çok çalışıp ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.
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