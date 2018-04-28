Sadece eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında değil, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de öncü olan Düzce Üniversitesi, 2. kez düzenlediği “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği ile çevre temizliği konusunda da sosyal farkındalık...

Sadece eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında değil, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de öncü olan Düzce Üniversitesi, 2. kez düzenlediği “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği ile çevre temizliği konusunda da sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

“Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilen etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üniversite yönetimi, akademik ve idari birim yöneticileri, personelleri ve öğrenciler, Konuralp Kampüsünde temizlik faaliyeti gerçekleştirerek örnek bir toplumsal uygulamayı devam ettirdi.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Merkezi Derslikler, DÜBİT, Diyabet Ormanı, yollar ve durakların temizliği yapıldı. Ruandalı öğrencilerin de eşlik ettiği etkinliğe, adını dünya genelinde açıklanan “Yeşil Üniversiteler” listesine yazdırmayı başaran Düzce Üniversitesi, daha temiz ve yeşil bir kampüs için önemli bir sosyal duyarlılık örneği sergileyemeye devam etti.

Sürdürülebilir bir yaşam için akademik çalışmaların yanı sıra doğaya saygılı bireyler yetiştirmeyi de önemli bir misyon olarak gören Düzce Üniversitesi, “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliğini her ayın son Cuma günü gerçekleştirmeye devam edecek.