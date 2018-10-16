Türk yayları dünyanın en etkili, en uzun menzilli silahlarıydı

Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Derneği (DÜZ-OK) Başkanı Murat Herem, ateşli silahlar çıkana kadar Türk yaylarının dünyanın en etkili, en uzun menzilli silahları olduğunu belirtti.Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel...

Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Derneği (DÜZ-OK) Başkanı Murat Herem, ateşli silahlar çıkana kadar Türk yaylarının dünyanın en etkili, en uzun menzilli silahları olduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu’nun düzenlediği ‘’Tanışma ve Bilgilendirme Konferansı’’ geleneksel spor dallarına ilgisi olan üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Derneği (DÜZ-OK) Başkanı Murat Herem, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Kasapoğlu, Ali Osman Özkurt, Sercan Erdoğan ve Murat Akdağlı katıldı.

Konferansta, Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu’nun kuruluş amacı, düzenlenen ve düzenlenmesi planlanan etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verilirken, DÜZ-OK Başkanı Murat Herem ise insanlığın varoluşuna kadar uzanan bir geçmişe sahip olan ata sporu okçuluğun önemi ve tarihi hakkında bilgi verdi. Türk okçuluğunun tarihi seyrine değinen Herem, ateşli silahlar çıkana kadar Türk yaylarının; dünyanın en etkili, en uzun menzilli silahları olduğunu belirterek şanlı tarihimizde kazanılan muhteşem zaferlerin ardındaki en etkili unsurlardan biri olduğunu anlattı. Okçuluk tecrübelerinden, Türk okçuluğuna katkısı bulunmuş üstatlardan bahseden Murat Herem, Osmanlı’dan sonraki süreçte unutulmaya yüz tutmuş bu sporun nasıl tekrardan Türkiye’de canlandığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hem savaş sanatı açısından, hem de en eski ata sporlarından olan Türk okçuluğu ekipmanlarının özelliklerinden söz eden davetli konuşmacı, geçmişten gelen bu mirasın aslına uygun bir şekilde daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.