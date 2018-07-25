DÜZCE:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:40

Türkler Dünya Şampiyonu oldu

İtalya’da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına katılan Türkiye Rafting Milli Takımı şampiyonlukla döndü. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, takımın antrenörlüğünü de yapan Düzceli Birol Tepe’yi arayarak başarılarından dolayı...

Türkler Dünya Şampiyonu oldu
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İtalya’da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonasına katılan Türkiye Rafting Milli Takımı şampiyonlukla döndü. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, takımın antrenörlüğünü de yapan Düzceli Birol Tepe’yi arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye Rafting Milli Takımı, 20-25 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Ivrea kentinde düzenlenen Rafting Dünya Şampiyonası U-23 kategorisinde şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın telefonla arayarak tebrik ettiği gençler, elde ettikleri büyük başarının gururuyla kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Rafting sporunda şampiyon olan ve Düzce’nin adını uluslar arası bir platformda duyurma başarısını elde eden gençler adına açıklama yapan Düzce Rafting İl Temsilcisi ve aynı zamanda Düzce Belediyesi çalışanı olan Birol Tepe “sıkı bir antrenman ve büyük bir inançla bu yarışa hazırlandık. Milli takımımızın antrenörlüğünü de üstlenip, taşıdığımız sorumluluğun farkında olarak Türkiye’yi, Düzcemiz’i şampiyonada en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Rafting bir takım sporudur. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir. Düzce Belediye Başkanımız Sayın Dursun Ay da gerek şampiyonaya gitmeden önce yaptığımız ziyarette gerekse sonrasında bizlerden desteğini esirgemedi, şimdi de arayarak tebrik etti. Kendisine çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Başarımız tüm Türkiye’ye ve Düzcemiz’e armağanımız olsun” ifadelerini kullandı.
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