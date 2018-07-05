Üniversitede Peyzaj mimarlığı eğitim öğretim çalıştayı yapıldı

Düzce Üniversitesi’nde, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) işbirliğiyle ülkemizdeki peyzaj mimarlığı eğitiminin 50. yıl etkinlikleri kapsamında “II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı” düzenlendi. Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, kendilerine emek veren, hayatlarına dokunarak kişiliklerinin oluşmasında katkıları olan duayenlerle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, davetlerini kırmayarak çalıştaya katılan herkese teşekkür etti.

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı öğretim programlarının yapısı ve öğretim tekniklerinin gözden geçirilmesi, eğitim ve öğretim alanında küresel ve ulusal düzeydeki gelişmelerin, tüm paydaşların katılımıyla değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın ilk oturumu olan “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin Başlayışı Hikayesi” panelinde Peyzaj Mimarlığı alanında eğitim veren emekli öğretim üyeleri mesleki deneyimlerini ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Panel sonunda sunum yapan öğretim üyelerine, akademik camiaya ve çalıştaya sağladıkları katkılar için teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin Başlayışı Hikayesi” panelinin ardından öğle yemeğinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’la bir araya gelen çalıştay katılımcıları, Rektör Çakar’a göstermiş oldukları ev sahipliğinden dolay teşekkür etti.

Piyona dinletisi yapıldı

Çalıştayın öğleden sonraki panel oturumları başlamadan önce katılımcılara, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kaptan tarafından piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Çalıştayın panel sunumları öncesinde Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, açılış konuşması gerçekleştirdi. Prof. Dr. Uzun yaptığı konuşmada, insanoğlunun var olduğundan beri peyzaj mimarlığı mesleğinin de olduğunu belirterek, peyzaj mimarlığının zaman zaman eleştirel yaklaşımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen, diğer mesleki disiplinlerle bir arada çalışarak günümüze kadar geldiğini ifade etti.

Gelişmek için hedeflerin belirlenmesinin önemine değinen Prof. Dr. Osman Uzun, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine göstermiş olduğu hedefler sonucunda bir devlet kurulduğunu belirtti. Öğrencilere ve genç meslektaşlara hedef belirlemede yardımcı olunması gerektiğini ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, hedeflerin belirlendiğinde insanların bir şeyleri yoktan ver ettiğinin görüleceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Osman Uzun’un konuşmasının ardından kürsüye davet edilen PEMKON 8. Dönem Başkanı Prof. Dr. Cengiz Acar ise yaptığı konuşmada, teknolojinin ve çağın yeniliklerine değinerek, eğitim ve öğretimin de bu gelişmelere paralel olarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkemizde 60’tan fazla Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar, bu bölümlerin her yıl binden fazla mezun verdiğini ve bu mezunların da iş hayatına katılmada bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını sözlerine ekledi.

Cengiz Acar’ın konuşmasından sonra kürsüye davet edilen PEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Veli Ortaçeşme, peyzaj mimarlarının ilk zamanlarda hem eğitim faaliyetleri yürüttüğünü, hem de mesleğin savunuculuğunu yaptığını belirterek bu gün gelinen noktanın eskiye göre çok daha iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmanın önemine de değinen Prof. Dr. Ortaçeşme, eğitim-öğretimin kalitesinin, araştırmaların niteliğinin artırılması için ortak çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

LE: NOTRE Enstitü Başkanı Prof. Dr. Nilgül Karadeniz yaptığı konuşmada ise LE: NOTRE projesi kapsamında akademisyenlerin, profesyonellerin ve öğrencilerin girişimleriyle devasa bir veri tabanı oluşturulduğunu belirterek, bu projeye 60’a yakın okulun üye olduğunu ifade etti. On yıllık bir proje olduğunu belirten misafir konuşmacı, bilgiyi yayma, yeni fikirler oluşturmanın LE: NOTRE Enstitüsünün başlıca çalışmaları arasında yer aldığını söyledi.

Programda konuşan Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan, peyzaj mimarlığının kültür ve medeniyetlerin gelişmesine katkıları olduğunu belirterek, meslek mensuplarının alacağı eğitimin kalitesinin, ülkemizin gelişmesine doğrudan etki edeceğini dile getirdi. Oda olarak, eğitimdeki temel sorunları yakından takip ettiklerine işaret eden Başkan Oruçkaptan, sorunların giderilmesi için ortak çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Çalıştayın son açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Orman Fakültesi’nin Düzce Üniversitesi’nin en köklü fakültelerinden birisi olduğunu dile getirdi. Her meslek grubunda olduğu gibi peyzaj mimarlığı mesleğinde de bazı zorlukların yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Genç, bu çalıştayda mesleki sorunların tartışılacağını duyduğunda heyecanlandığını ifade etti. Üniversitelerin öğrencilere akademik bilgi vermenin yanında mesleki eğitim de vermesi gibi görevlerinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Genç, düzenlenen bu çalıştayda öğrencilere hangi normların kazandırılacağının tartışıldığını gördüğü için de ayrıca mutlu olduğunu dillendirdi.

Sanatta ve bilimde emeklilik dönemi diye bir şey olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İlhan Genç, mesleğe ve akademik dünyaya yıllarca hizmet veren akademisyenlerin, emeklilik değil bilgelik döneminin başladığını, dolayısıyla da bu dönemden herkesin faydalanması gerektiğinin altını çizdi.

Üç gün sürecek olan çalıştayın ilk günü, gerçekleştirilen plaket töreni ve açılış konuşmalarının ardından yapılan “Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden Beklentiler Paneli” ile sona erdi.