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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:58

Üniversiteli Öğrencilerden tarihi temizlik

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ve Düzce TEMA Vakfı İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen “Sizce Dünya’yı Temizlemenin Vakti Gelmedi mi?” adlı etkinlikte öğrenciler, Konuralp’in tarihi zenginliklerinden olan Prusıas Ad Hypıum...

Üniversiteli Öğrencilerden tarihi temizlik
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Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ve Düzce TEMA Vakfı İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen “Sizce Dünya’yı Temizlemenin Vakti Gelmedi mi?” adlı etkinlikte öğrenciler, Konuralp’in tarihi zenginliklerinden olan Prusıas Ad Hypıum Antik Kenti’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Genç TEMA Topluluğundan yaklaşık 35 öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen TEMA Vakfı üyeleri ve üniversiteliler, çevre duyarlılığına olan hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koyarak önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Etkinlikle ilgili görüşlerini dile getiren Genç TEMA Topluluğu Danışmanı ve TEMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli, “Etkinliğimizi, genç arkadaşlarımızla birlikte Konuralp Antik Tiyatro’da gerçekleştirdik. Bu çalışmamızla, gençlerimize insanların doğayı ne kadar kirlettiğini ve çevremizdeki değerli alanlara ne kadar zarar verdiğimizi göstermeyi hedefledik” diyerek çevre duyarlılığıyla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Konuralp Antik Tiyatrosu’ndaki temizlik çalışmasının her yıl düzenlendiğini ve bu alanın güzelliğinin ortaya çıkması için bu çalışmanın devam edeceğini belirten Kendirli, bir diğer amaçlarının, öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları ve doğadaki güzellikleri yakından görmeleri olduğunu açıkladı. Topluluk öğrencileri, yapılan temizlik çalışmanın ardından Konuralp Trekking parkurunda yürüyüş yaparak etkinliği sonlandırdı.
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