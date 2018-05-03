Ünlü yazarlar Düzcelilerle buluşacak

yazar buluşmaları etkinliğinin Düzce’nin tanıtımı açısından çok faydalı olacağını vurguladı. Programa katılımın ücretsiz olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı tüm Düzcelileri konferanslara katılmaya davet etti.

Vali Dr. Zülkif Dağlı Türkiye’nin tanınmış yüzlerinin Düzce’de vereceği seminerlerde göç, Afrin Harekatı, dünya Müslümanlarının durumu, sağlıklı beslenme, şiir, edebiyat, başarı öyküleri ve alile kavramlarının irdeleneceğini kaydetti.

5 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Düzce Valiliği Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliği ile ilgili olarak Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından basın mensuplarına ayrıntılı bilgi verildi.

Önemli avantajlar sağlayacak

Vali Dağlı, ekran yüzü olan tanınmış isimleri Düzce’de ağırlamanın önemli avantajlar sağlayacağını dile getirerek “Düzce Valiliği olarak önemli bir organizasyona imza atıyoruz. 5 – 12 Mayıs tarihleri arasında 8 gün devam edecek okur yazar buluşmaları etkinliği yapılacak. Etkinlikte ülke çapında bilinen, ekran yüzü olarak tanınan, yazarlarımızı Düzce’deki okullarımızda vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle bir araya getireceğiz. Türkiye’de tanınan yüzlerin burada konferans vermesi ilimizin tanıtımı açısından çok faydalı olacak. İlimizin avantajlarını, güzelliklerini de anlatmış olacağız. Lezzetlerini tattırmış olacağız. Tabi katılımcıları ekranlarda sık sık görmemiz mümkün. Kitaplarına ulaşmamız da mümkün. Ancak onları canlı izlemenin daha etkili sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bir çapan etki şeklinde bunun gelişeceğini düşündüğümüzden dolayı kendilerini buraya getirmek istedik. Yaklaşık 3 aydır program hazırlığı içerisindeydik. Katılım tamamen ücretsiz. Vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Etkinliklerin büyük bölümünü Belediye Kültür Merkezi’nde, bazıları da Düzce Üniversitesi Hürriyet Kültür Merkezi’nden yapılacak. Belediye önünden otobüs kaldırmak suretiyle ulaşımda vatandaşlarımıza yardımcı olacağız” dedi.

Program şu şekilde olacak

Vali Dağlı, programın seyri ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Tarih alanında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu göçlerle ilgili bilgiler aktaracak. Düzce çok fazla göç alan bir ilimiz. Bu manada Sayın Afyoncu’nun burada yapacağı konferans önemli. Selahattin Yusuf isimli genç bir yazarımız var. Türkiye’nin kültür kavgası konulu bir konferans verecek. Genç okuyucular arasında iyi bilinen bir yazarımız. Son Afrin harekatında canyı yayınla ekranlarda yer alan Veyis Ateş ve Mete Yarar gelecek. Suriye’deki son durumu anlatacaklar. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma bizim için Erzurum’dan gelecek. Müslümanların neden bu noktaya geldiğini anlatacak, dünya Müslümanlarının durumu ile ilgili bilgi verecek. Mantığımızda hangi gelişmelerin olması gerekiyor bunları anlatacak. Spor camiasının yakından tanıdığı Burcu Çetinkaya araba yarışçımız var. Hayallerin peşinde değişen hayatlar konulu bir konferans verecek. Prof. Dr. Canan Karatay hocamız en ilgi çekecek konukların başında geliyor. Anıtpark’ta bir platform kurulacak ve geniş bir katılımın olacağını düşünüyoruz. Gittiği programlarda hocamız farklı ürünleri ön plana çıkartıyor. Burada da fındığın faydalarını anlatacak. Şiir ve edebiyatın duayenlerinden sayılan Hayat İnanç Can veren Pervaneler adlı bir sunum gerçekleştirecek. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Son sığına aile konulu sunumunu gerçekleştirecek. Son dönemde aile kavramında meydana gelen çöküşler ele alınacak. Aile kurumunun sarsılmasından dolayı toplumun ne hale geldiğini görüyoruz. Bu sebeple gençlere, ailelere ışık tutması açısından çok önemli bir sunum olduğunu düşünüyorum.”