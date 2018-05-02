Vali Dağlı basın mensuplarıyla bir araya geldi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı basın mensupları ile çay simit kahvaltısında bir araya geldi. Karşılıklı mütalaanın önemine dikkat çeken Dağlı, bir çok sorunun bu şekilde çözüme ulaştırılabileceğini vurguladı.Düzce’de gerçekleştirilecek...

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı basın mensupları ile çay simit kahvaltısında bir araya geldi. Karşılıklı mütalaanın önemine dikkat çeken Dağlı, bir çok sorunun bu şekilde çözüme ulaştırılabileceğini vurguladı.

Düzce’de gerçekleştirilecek okur yazar buluşması programı ile ilgili de bilgi veren Vali Dağlı, Canan Karatay’dan Nevzat Tarhan’a, Mete Yarar’a kadar bir çok ünlü ismin Düzcelilerle buluşacağını belirtti. Vali Dağlı, bu organizasyonun Düzce’de bir ilk olacağının da altını çizdi.

Ramazan ayında rutin iftar programları yerine komşuluk, eş, dost ziyaretlerinin ön planda tutulduğu daha samimi etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden Vali Dağlı, ayrıca Turizm Danışma Ofisi’nin hizmet saati hakkında yaşanan sıkıntıyı da gündemine aldı. Vali Dağlı, görevli sayısını arttırarak ofisi hafta sonları da açık hale getireceklerini, hizmet saatinin de arttıracaklarını söyledi.

Samimim sohbet programının devamını dileyen Dağlı şöyle konuştu: “Burada en ön planda olan şey samimiyet. Birbirimizi daha iyi anlama, eksiklerimizi, kusurlarımızı daha iyi görme adına bu toplantı çok önemli. Basın mensuplarından güzel öneriler geldi. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Karşılıklı mütalaa önemli. Biz yaptığımız işleri halkımıza basın mensupları vasıtasıyla daha güzel anlatabiliriz. Biz her şeyi düşünemeyebiliyoruz. Günlük hengamenin içerisinde süreci yönetmek zorlaşabiliyor. Ama bundan sonra programlarımızı birkaç gün öncesinden basınla paylaşıp bir ön tanıtım hazırlığı yapmış olacağız. Düzce’nin adının daha iyi anılması adına aramızdaki koordinasyonun artması gerekiyor. Bu samimi ortamın devam etmesini temenni ederim.”

Vali Dağlı Okur Yazar Buluşmalarının Düzce’de bir ilk olacağına dikkat çekerek, “Önümüzdeki hafta Okur Yazar Buluşmalarımız başlayacak. Bu programla ilgili basın mensuplarımız bilgilendirilecek. 8 gün boyunca sürecek ve Düzce’de bir ilk olacak. Canan Karatay’dan tutun da Nevzat Tarhan’a, Mete Yarar’a kadar bir çok önemli ismi ilimizde ağırlayacağız” dedi.

Ramazan ayında rutin iftar programları yerine komşu, eş dost ilişkilerinin ön planda tutulduğu etkinliklere ağırlık vereceklerini belirten Dağlı, “Ramazan ayında artık rutin iftar programları yerine komşuya, eşe, dosta yönelebileceğimiz programlar tertip etmeyi planlıyoruz. Kamu kurumlarında görev yapan arkadaşlarımızı bu hususta yönlendireceğiz” diye konuştu.