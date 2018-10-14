Vali Zülkif Dağlı yaralı askerleri yalnız bırakmadı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Düzce’nin Yığılca İlçesi Kırık Köyü ormanlık alanında meydana gelen ölümlü trafik kazasına giden Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı aracın devrilmesi sonucu 1 astsubay ve 3 er yaralanmıştı. Yaralı astsubay ve erleri tedavi altına alındıkları hastanede ziyaret eden Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Ayrıca sağlık durumu iyi olan askerlerle bir süre görüşen Vali Zülkif Dağlı, kazayla ilgili olarak askerlerden bilgi aldı.

Yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Zülkif Dağlı’ya İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya’da eşlik etti.