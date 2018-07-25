DÜZCE:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:04

Valilikten Dolandırıcılık açıklaması

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliğinden yapılan açıklama ile Vali Zülkif Dağlı’nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten Dolandırıcılık açıklaması
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliğinden yapılan açıklama ile Vali Zülkif Dağlı’nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde ilimizde ki çeşitli kurum ve kişiler telefon ile aranarak, kendisini Düzce Valisi olarak tanıtıp ‘İlimizde ki hasta, engelli, yardıma muhtaç kişilere yardım topluyoruz, tekerlekli sandalye, akülü araba kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz’ şeklinde Valimiz ve Vali Yardımcılarımızın adını kullanarak yardım adı altında para istendiği bilgileri Valiliğimize ulaşmaktadır. Düzce Valiliği, Valimiz Dr. Zülkif Dağlı ve Vali Yardımcılarımızın adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk güçlerimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın dolandırılıp mağdur olmamaları için konunun kamuoyuna duyurulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Valiliğimiz ve Vali Yardımcılarımızın adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi; bu kişilerin kolluk güçlerimize bildirilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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