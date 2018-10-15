Düzce Belediyespor Voleybol takımı, Voleybol Erkekler 1.Ligi 2.Hafta karşılaşmasında Eğirdir Elmaspor’u 3-0 ’la geçmeyi başardı.Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Yeni sezonun ilk galibiyetine 25-20 , 25-15 ve 25-22’lik setlerle uzandı. Düzce Belediyespor aldığı bu net galibiyetle ayakta alkışlandı.
Voleybol 1. ligde galibiyet
Düzce Belediyespor Voleybol takımı, Voleybol Erkekler 1.Ligi 2.Hafta karşılaşmasında Eğirdir Elmaspor’u 3-0 ’la geçmeyi başardı.Düzce Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Yeni sezonun ilk galibiyetine 25-20 , 25-15 ve 25-22’lik setlerle...