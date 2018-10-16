DÜZCE:
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16 Ekim 2018 Salı 17:01

Yabani ot temizleme çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizleme çalışmalarına başladı.Şehirler arası otobüs terminalinde çalışmalarını sürdüren ekipler ekipler yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği...

Yabani ot temizleme çalışmaları başladı
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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizleme çalışmalarına başladı.

Şehirler arası otobüs terminalinde çalışmalarını sürdüren ekipler ekipler yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyor. Düzce Terminal’in de yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarının yanı sıra ağaçların daha kolay büyümesini sağlamak amacıyla budama işlemleri de yapılıyor. Bu sayede yeşil alanların daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Yabani otlara karşı mücadele çalışmasını sürdüren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada; ‘’Vatandaşlar tarafından kullanılan alanların daha temiz hale getirilmesi için ilaçlama çalışmalarını program dahilinde sürdürüyoruz, otların uzamasıyla birlikte, haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dediler.
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