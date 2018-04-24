Yığılca’da 553 öğrenciye tiyatro gösterisi sergilendi

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce Yığılca’da bulunan İlkokul ve Ortaokullarda "Ormanchi (Bir Gelecek Hayali)" adlı bir perdelik çocuk tiyatro oyunu sergilendi.Yığılca İlçesinde Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda...

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce Yığılca’da bulunan İlkokul ve Ortaokullarda "Ormanchi (Bir Gelecek Hayali)" adlı bir perdelik çocuk tiyatro oyunu sergilendi.

Yığılca İlçesinde Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda 240 öğrenci, Kırık Köyü İlkokulunda 163 öğrenci ve Mevlana İlkokulunda 150 öğrenci olmak üzere toplam 553 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterileri ile çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması, yaratıcı hayal güçlerinin gelişmesi ve neşe içerisinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlandı.

Tiyatro gösterileri sonrasında ormanı korumaları gerektiğini ve ormanın faydalarını öğrendiklerini söyleyen miniklere İşletme Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.