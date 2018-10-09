DÜZCE:
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09 Ekim 2018 Salı 13:23

Yıllar sonra evlenen 8 çift manevi babaları muhtarı evini ziyaret etti

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yıllar sonra gelen düğün jestiyle sevindirilerek düğün organizasyonu yapılan 8 çift manevi babaları muhtarı evinde ziyaret etti.Gençlik yıllarında düğün yapmadan dünya evine giren 8 çift, mahalle muhtarının...

Yıllar sonra evlenen 8 çift manevi babaları muhtarı evini ziyaret etti
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Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yıllar sonra gelen düğün jestiyle sevindirilerek düğün organizasyonu yapılan 8 çift manevi babaları muhtarı evinde ziyaret etti.

Gençlik yıllarında düğün yapmadan dünya evine giren 8 çift, mahalle muhtarının girişimleriyle 40 yıl sonra bu mutluluğu yaşamıştı.

Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi Muhtarı Halil Düzen, düğün yapamayan yaşları 57 ila 77 arasında 8 çifti bir araya getirerek, mahalle halkı ile düğün organizasyonu yaparak çiftlerin hayallerini gerçekleştirmişti. Çiftler günler sonra manevi babaları olarak gördükleri Muhtarın evini ziyaret ederek. Önce hep birlikte bir sofradan yemek yediler daha sonra da sohbet ve muhabbet eşliğinde çaylarını içerek nasıl evlendiklerini anlattılar.

Her bir çiftin evlilik hikayesi ayrı ayrı kimi maddi güçlüklerden dolayı düğün yapamadan evlenmiş kimisi ise ailelerin anlaşmazlıkları yüzünden kaçarak evlilik yapmış.

Muhtar Halil Düzen gelinlere "Kahvehanede 8 damat birleşip birbirlerine bacanak diye hitap ediyorlar, artık sizlerde kendi aranızda bacı olarak hitap edebilirsiniz" dedi.

8 Çift yapılan düğün organizasyonu ile çok mutlu olduklarını ve evlenirken yaşamadıklarını heyecanı yıllar sonra kendilerine yaşattıkları için Kuyudüzü Mahalle Muhtarı Halil Düzen’e teşekkür ettiler.
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