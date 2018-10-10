DÜZCE:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:34

Yüzlerce öğrenciye gösteri yapıldı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere Muaythaı gösterisi yapıldı.Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan özel alanda...

Yüzlerce öğrenciye gösteri yapıldı
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Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere Muaythaı gösterisi yapıldı.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan özel alanda Muaythaı Milli Takımlar Antrenörü Muhammed Bisgin ve milli sporcular öğrencilere gösteri yaptı.

Amatör Spor Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında organize edilen programa ASKF Düzce Şube Başkanı ve MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, Okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Madde Bağımlılığı ile mücadele etmek ve gençleri spora yönlendirmek için düzenlenen Muaythaı Gösterisinde renkli anlar yaşandı.

Renkli görüntüler oluştu

Gösteride Erdoğan Bıyık’ın boks eldivenleri girerek Milli Antrenör ve Milli Sporcu Muhammed Bisgin’in karşısına çıkması gösteriyi izleyen öğrencilerin keyifli anların yaşamasına neden oldu.

Programda yaptığı konuşmada Amatör Spor Haftası Etkinliklerinin çeşitli branşlarda aktif bir şekilde yapıldığına vurgu yaparak başlayan Bıyık, “Bizler Amatör Spor Haftasını çeşitli etkinlikler ile kutlanması adına elimizden geleni yapacağız. Bugün Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Muhammed Hoca ve öğrencileri lise öğrencilerine gösteri maçı yaptılar. Burada amaç gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durulmasını sağlamaktır. Bu tür etkinliklerin sadece bu hafta içinde değil yıl içinde de yapılması gerekiyor. İs Adamları ve Belediye Başkanı, kamu kurum ve kuruluşların idaresinde yer alan amirlerin gençleri spora yönlendirmek için el birliği ile çalışmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Muaythaı Milli Takım Antrenörü ve Milli sporcu Muhammed Bisgin ise konuşmasında spor sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğuna vurgu yaparak, “Bizlere ASKF Başkanımız her an destek oluyor ve bugünde bu gösterimize gelerek bizleri onurlandırdılar. Günümüz gençlerinin en büyük sorunları şiddet ve madde bağımlılığı olduğunun bilincinde olarak hareket edilmesi gerekiyor. Amacımız önce Düzce’ye sonra da Milli Takıma Milli sporcular yetiştirmektir. Bu sporu futboldan sonra Düzce’de tercih edilen 2. Spor dalı yapmak istiyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile program son buldu.
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