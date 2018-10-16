Zabıta ve emniyet ekipleri huzur operasyonu düzenledi

Düzce Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli parklarında, otogarda ve insanların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda operasyon düzenledi.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, resmi kurumlardan...

Düzce Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli parklarında, otogarda ve insanların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda operasyon düzenledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gece yarısı başlayan huzur operasyonunda alkollü mekanlarda ruhsat kontrolünün yanı sıra teknik ve hijyenik şartlar, kapalı mekanda sigara içilip içilmediği, genel temizlik, halk sağlığını olumsuz etkileyecek etkenler ile yasalar doğrultusunda alkollü mekanlarda uyulması gereken durumlar kontrol edildi.

Yapılan huzur operasyonu ile ilgili olarak Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Toplumun huzuru ve refahı için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgularken, halkın huzurunun kendileri için büyük önem taşıdığını ve bu duruma engel olan tüm davranışları ortadan kaldıracaklarını söyledi. Sadece eğlence merkezleriyle sınırlı kalmayacaklarını ifade eden Kahraman, vatandaşlardan gelen şikâyetlere hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarına da dikkati çekti.