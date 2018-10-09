DÜZCE:
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09 Ekim 2018 Salı 16:28

Zabıtadan broşürlü ceza

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlara ve engellilerin ulaşımını engelleyecek şekilde park eden sürücülere karşı savaş açtı. Zabıta ekipleri şehir merkezinde yaptıkları denetimlerde kaldırımlara park eden veya engelli rampalarının...

Zabıtadan broşürlü ceza
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Düzce Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlara ve engellilerin ulaşımını engelleyecek şekilde park eden sürücülere karşı savaş açtı. Zabıta ekipleri şehir merkezinde yaptıkları denetimlerde kaldırımlara park eden veya engelli rampalarının olduğu yerlere park edilmiş araçlara ceza uygulayarak yaptıkları parkın sonuçlarını anlatan broşürleri ceza makbuzlarıyla birlikte araçların camına koydular.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırımlara ve şehir merkezinde rast gele park yapan sürücüler ile engelli vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde araçlarını bırakan sürücülere savaş açtı. Düzce şehir merkezinde özellikle kaldırım ve engelli rampalarına araç çeken sürücüler üzerinde uygulama yapan zabıta ekipleri, araçlarını rast gelen park yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ayrıca rast gelen park yapılmasının sonuçlarının anlatıldığı broşürler bastıran zabıta ekipleri bu broşürleri de yine cezai işlem uyguladığı araçların camlarına koydu. Zabıta ekipleri ayrıca trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesi üzerinde ise Motosikletle dolaşan sürücülere de uyarılarda bulunarak, ceza uyguladı ve broşür verdi.

Diğer yandan zabıta ekipleri denetimler esnasında vatandaşları da bilinçlendirmek amacıyla kafelerde ve restoranlarda da yine bastırılan broşürleri dağıtarak, vatandaşların park yapılması için bilinçlendirme de yaptı.

Yapılan denetimlerde ilgili olarak bilgi veren Zabıta Komiseri Özgür Kaya; “Düzce Belediyesine gelen yoğun şikayetler üzerine bir çalışma yaptık. Çalışmada şehir merkezinde hatalı park eden araçları tespit ederek uyarılarda bulunduk Uyarılarımıza uymayan sürücülere ceza uyguladık. Ancak ceza uygulamadan önce sosyal belediyecilik gereği önce broşürlerimizi dağıttık. Broşürlerimizi dağıttıktan sonra cezai işlem uyguladık. Şu ana kadar 5 bin adet broşür dağıtımını yaptık. Broşür dağıtımına devam ediyoruz. Yayalarımızın ulaşımını engelleyen ve engelli vatandaşlarımızı da sıkıntıya düşüren araçlarla ilgili uygulamalarımızın yapmaya devam ediyoruz” dedi.
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