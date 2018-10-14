EDİRNE:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:34

14 suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 14 ayrı yakalama emri bulunan şahıs yakalandı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk arasında Fındık lakabı ile...

14 suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 14 ayrı yakalama emri bulunan şahıs yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk arasında Fındık lakabı ile tanınan aralarında uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarının bulunduğu 14 ayrı yakalama emri ile aranan ayrıca Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı dahilinde 2018 yılında meydana gelmiş 3 ayrı olayın firari şüphelisi olarak aranmakta olan Y.A.’nın yakalanmasına yönelik fiziki takip ve istihbarı çalışmalara ağırlık verdi. Ekipler, çalışmalarının neticesinde Y.A.’nın Yenimescit Mahallesi’nde bir adreste saklandığı bilgisini edindi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla adrese düzenlenen operasyonda Y.A. yakalandı. Y.A.’nın bulunduğu adreste yapılan aramada çok sayıda silah, bu silahlara ait mermi ve işlemiş olduğu suçlardan elde ettiği değerlendirilen 5 bin 700 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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