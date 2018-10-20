EDİRNE:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:03

20 yıldır minarelerin bakımını yapıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaklaşık 20 yıldır minare işi yapan 57 yaşındaki Emin Yılmaz, yaptığı çalışmalarla takdir topladı.Erikli Sahili’nde bulunan minarenin temizliğini ve boyasını yapan Yılmaz, yükseklik korkusu nedeniyle birçok...

20 yıldır minarelerin bakımını yapıyor
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Edirne’nin Keşan ilçesinde yaklaşık 20 yıldır minare işi yapan 57 yaşındaki Emin Yılmaz, yaptığı çalışmalarla takdir topladı.

Erikli Sahili’nde bulunan minarenin temizliğini ve boyasını yapan Yılmaz, yükseklik korkusu nedeniyle birçok kişinin merdivenlerinden bile çıkmaya korktuğu minareye kurduğu asansör düzeniyle çıkarak, temizleyerek boyuyor.

İşini severek yaptığını dile getiren Emin Yılmaz, “Bu için köyleri, şehirleri dolaşıyorum. Yaşımız da ilerledi. Ancak yapacak başka işimiz yok. Ekmek paramızı buradan çıkıyoruz. Bu işi severek yaptığımdan ötürü henüz bırakmayı düşünmüyorum. Bugün geldiğimiz noktada teknolojiyi de takip ediyoruz. Kurdumuz asansör düzeni ile yükselerek, temizlik çalışmalarını ve boyamasını yapıyoruz. Burada güvenlik önlemlerimizi almak çok önemli. Kurduğumuz düzenekle birlikte kendimizi kemerler ile bağlayarak tedbirimizi alıyoruz. Eldiven, maske ve gözlüğümüzü de yanımızdan ayırmıyoruz. Bu işi diğer illerde de yapanlar var. Gönül işi.”
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