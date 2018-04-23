23 Nisan kutlamalarında başkanlık koltuğu çocuklara emanet

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başkanlık koltuğunu çocuklara emanet etti. Belediye başkanın koltuğuna geçen 4. sınıf öğrencisi Yağmur Irmak Aydın’ın ilk talimatı yaz boyunca her hafta çocuk şenliğinin düzenlemesi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir kez daha gelenek bozulmadı. Fahri Yücel İlkokulunda 4. sınıf öğrencileri Yağmur Irmak Aydın, Çağan Tuna Yavaş ile 1. sınıf öğrencisi Ela Su Sarıcan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Danış, Fahri Yücel İlkokulu Müdürü Necamettin Attay ve sınıf öğretmenleri Coşkun Kara ile birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, başkanlık koltuğunu kendisini ziyarete gelen çocuklara emanet etti. Başkanlık koltuğuna ilk olarak 4. sınıf öğrencisi Yağmur Irmak Aydın oturdu. Yağmur Irmak Aydın, "Belediye başkanı olarak ilk ne yapmak istersiniz?" sorusuna "Alt yapı sorunlarını çözerim ve her hafta Saraçlar Caddesi’nde çocuklara şenlik düzenlerim" cevabını verdi.

Başkan Gürkan da "Alt yapı sorunlarını zaten çözüyoruz. İhalesini yaptık. Onaylarını aldık. Yakında çalışmalar başlayacak sayın başkan. Onu çözmüş olacağız. Pazar günü Kent Ormanı’nda çocuk şenliği düzenledik. Çok güzel de katılım olmuş. Ben yoktum, şehir dışındaydım. Şöyle bir karar verdik; her Pazar söğütlükte, Kent Ormanı’nda çocuklar için etkinlikler düzenleyelim dedik. Ormanın içinde siz uygun görürseniz bir emir verin" dedi.

Bunun üzerine Yağmur Irmak Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu’nu arayarak, her Pazar Kent Ormanı’nda çocuk için etkinlikler yapılması talimatı verdi. Daha sonra başkanlık koltuğuna sırasıyla Çağan Tuna Yavaş ile Ela Su Sarıcan oturarak, çeşitli taleplerde bulundu. Çağan Tuna Yavaş, Başkan Gürkan’dan futbol oynayacakları alan istedi. Gürkan da bugün yeni yapılan futbol sahasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Gürkan daha sonra çocuklara MP3 çalar hediye etti.

Yaz boyunca her pazar etkinlik var

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şenliklerin amacına ulaştığını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bir bayram. Çocukların bir arada olmaları ve eğlendiklerini görmek, o içlerindeki masumluk ve temizlikle birbirleriyle kaynaştıklarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Ben dün şehir dışındaydım ama arkadaşlarım etkinlikleri inanılmaz derecede güzel olarak anlattılar. Hatta fotoğrafları gösterdiler. Gerçekten çok güzel olmuş. Her hafta bu tür etkinlikleri yapmak lazım. Biz bu tarz etkinlikleri şehir içinde yapıyorduk ama tabi yanlış yapıyormuşuz. Bundan sonra yaz boyunca tabi çok sıcaklar da değil, söğütlükte etkinlik yapacağız. Dün tahminen 3-4 bin kişi varmış; tabi doğru işi doğru yerde ve doğru insanlarla yapınca gerisi de geliyor. Bunu sürdüreceğiz. Bugün çok çeşitli kurumların birçok etkinliği var. Amaç çocuklarımızın bayramını en keyifli şekilde geçirmelerini ve onların kaynaşmalarını sağlamak. Bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum ve bu vesile ile Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyorum” dedi.

Gürkan’ın daha sonraki konukları ise Roman öğrencileri oldu. Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği ile Edirne Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Deniz Yıldızı Projesi kapsamında, Dernek Başkanı Çetin Örs, öğrenciler; Elif Kör, Erdem Öz, Efe Kör, Sergen Zelova, Atakan Kısaç, Merve Örs, Selin Fener Başkan Gürkan ile başkanlık makamında bir araya geldi. Elif Kör ve Erdem Öz sırasıyla başkanlık makamına oturdu. Başkan Gürkan, çocuklara MP3 çalar ve Nutuk kitabı hediye etti.