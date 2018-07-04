EDİRNE:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:53

AK Parti’li Aksal mazbatasını aldı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal mazbatasını alarak, "Edirneliler, kadın adaylarına sahip çıktılar. Oylarını arttıran 10 ilden bir tanesi olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Adliyesi Sarayı...

AK Parti'li Aksal mazbatasını aldı
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal mazbatasını alarak, "Edirneliler, kadın adaylarına sahip çıktılar. Oylarını arttıran 10 ilden bir tanesi olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Adliyesi Sarayı konferans salonunda düzenlenen törende, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Gül Altınok’tan teslim aldı. İlçe Seçim Müdürü Sevil Cellek, İl Seçim Kurulu Başkanı Gül Altınok, İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Mustafa Kutlu ve İl Seçim Kurulu üyesi Hakim Yahya Ayyıldız’ın huzurunda mazbatasını teslim alan Milletvekili Aksal, "Öncelikle Edirneli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Önümüzdeki dönem çok önemli bir dönem olacak. Yeni bir meclis, yeni bir sistem, 2023 hedeflerine taşıyacak bir meclis olacak. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Edirne’ye kadın aday gösterdiler, teveccüh gösterdiler. Edirneliler de kadın adaylarına sahip çıktılar. Oylarını arttıran 10 ilden bir tanesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Başta İl Başkanım olmak üzere tüm teşkilatımıza, üyelerinden en üst kademeye kadar hepsinden Allah razı olsun. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. Amacımız Ankara’da Edirne’yi en iyi şekilde temsil etmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmektir. Allah mahcup etmesin" dedi.
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