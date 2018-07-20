EDİRNE:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:29

Annesini vuran genç tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran annesini vuran genç tutuklandı.

Annesini vuran genç tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran annesini vuran genç tutuklandı.

Yenimescit Mahallesi’nde meydana gelen olayda; iddiaya göre D.Y., oğlu C.M.’yi uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Bu duruma sinirlenen C.M. evdeki av tüfeğiyle annesini vurarak yaraladı. D.Y. Keşan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan C.M., polis ekipleri tarafından yakalandı. C.M. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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