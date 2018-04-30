EDİRNE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:06

Başkan Gürkan: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ülkenin refahı ve geleceği için çok önemli bir görev üstlenen; üretime katkı sağlayarak, yarınlarımız için alın teri döken tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Gürkan: '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ülkenin refahı ve geleceği için çok önemli bir görev üstlenen; üretime katkı sağlayarak, yarınlarımız için alın teri döken tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "1 Mayıs, bu dünyadaki en kutsal hazine olan alın terinin, emeğin günüdür. Barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs, bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde emek sahibi olan işçilerin haklarını arama günüdür. Hiç kuşkusuz ki işçilerimizin döktüğü alın teri, verdiği emek, üretime sağladıkları katkı geleceğe güvenle bakmamıza neden olmaktadır. Ülkenin refahı ve geleceği için çok önemli bir görev üstlenen, üretime katkı sağlayarak yarınlarımız için alın teri döken tüm işçilerimizin daha iyi imkanlarda çalışmasını diliyor; tüm işçi, memur, emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Bu ülkenin bir emekçisi olarak işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla çalışmaya, üreteni ve üretimi önemseyerek görev yapmaya, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs’ın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku