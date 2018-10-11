EDİRNE:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:19

Cesur yürekli öğrenciler

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir ilkokul öğrencisi sosyal sorumluluk ödevi kapsamında para toplayarak sokak hayvanlarına maması aldıUzunköprü ilçesinde Şinasi İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Asrın Tunçay’a sınıf öğretmeni olan...

Cesur yürekli öğrenciler
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir ilkokul öğrencisi sosyal sorumluluk ödevi kapsamında para toplayarak sokak hayvanlarına maması aldı

Uzunköprü ilçesinde Şinasi İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Asrın Tunçay’a sınıf öğretmeni olan Zevcet Yüzer tarafından sosyal sorumluluk projesi görevi verildi. Tunçay, öğretmeninin verdiği ödevi ailesi ve babasının çalıştığı kargo firmasının çalışanlarıyla paylaşarak aralarında belirli bir miktar para topladı. Tuncay, topladığı parayla sokak hayvanlarına uzun süre yetecek kadar kedi ve köpek maması aldı. Asrın Tuncay, alınan mamalarla sokakta bulunan kedileri kendi elleriyle besledi.

Asrın Tunçay, "Her zaman okula giderken bu hayvanları sokakta aç susuz görüyorum ve çok üzülüyorum. Ailem ve kargo çalışanları ile bir para topladık. Paramızla kedi maması aldık. Zaten evde sokak hayvanlarına mama veriyorduk" dedi.

"Sevgi dolu yürekleri ile büyüyorlar"

Şinasi İlkokulu 4/B sınıf öğretmeni Zevcet Yüzer, öğrencilerinin 1. sınıftan beri sokak hayvanları ile büyüdüklerini, sıcak soğuk demeden günün belirli saatlerinde kendisiyle beraber okulun karşısında bulunan boş bir arsada her gün gerek kedi gerekse köpekleri kendi elleriyle beslediklerini ifade etti. Yüzer, "Öğrencilerimizden bir tanesi sosyal sorumluluk projesi olarak çevremizde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını beslemeyi konu almış, çok hoşumuza gitti. Ailesinin desteği ile beraber babasının çalıştığı kargoya gitmiş. Onların da desteğini alıp uzun bir süre sokak hayvanlarına yetecek kadar mama desteği sağladılar. Zaten havansever bir aile. Çocukların hepsi bu konuda çok duyarlı, çok hassas. Hem kendi yaşadıkları bölgede hem de okul çevresinde bir sokak hayvanı gördüğü zaman beslemeden bırakmıyorlar. Ama çok merhametli sevgi dolu yürekleri ile büyüyorlar benim en çok hoşuma giden budur" ifadeleri kaydetti.
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