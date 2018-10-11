Damızlık Birliğine Çorum’dan anlamlı ziyaret

Edirne’de görev yaparken Çorum Tarım İl Müdürlüğüne atanan Orhan Sarı, Çorum DSYB Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Edirne Damızlık Birliği Başkanı Ahmet Turgay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyan EDSYB Başkanı Ahmet Turgay, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Edirne’de görev yaptığı süre içerisinde STK ve oda yöneticileri, kurumlar ve kuruluşlarla büyük bir uyum içinde çalışan ve yaklaşık olarak 1 yıl önce Çorum Tarım İl Müdürlüğü görevine atanan eski Edirne Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, "Çorum Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Damızlık Birliği Başkanlarımızla Edirne’deki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri Çorum’a entegre etmek için burada bir dizi incelemelerde bulunduk. Öncelikle Edirne Damızlık Birliği Başkanımız Ahmet Bey ve ekibine başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi hizmetler yapar. Tabi Edirne 5 yıl görev yaptığım bir şehir. Kendimi memleketimdeymişim gibi hissediyorum. Biz Edirne insanından, sivil toplum kuruluşlarından, üreticilerinden hepsinden memnunuz" dedi.

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Turgay ve ekibini ziyarete geldiklerini belirten Çorum Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da "Yeni yönetime başarılar diliyorum. Ben de onlar gibi 1 yıllık yeni başkanım. Tohumlama, hizmet soy kütüğünde güzel çalışmalar yapıyorlar. Şu anda biriliklerimiz dar bir süreçten geçmektedir. Birbirimize kenetlenerek, dostane çalışmalarla 81 ilde başarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

3 gündür Edirne’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise "Edirne Ticaret Borsası’nı ziyaret ettik. Oradaki hayvan pazarını, buğday alım satımlarını gezdik. Edirne Ticaret Borsası bu konularda bizden çok ileride. Zaten biz de ETB’yi örnek borsa olarak gördüğümüz için ziyaret edip çeşitli bilgiler aldık. Sayın Borsa Başkanımız ve Meclis Başkanı bizlerle çok yakından ilgilendi. Kendilerine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.