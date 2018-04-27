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27 Nisan 2018 Cuma 16:51

EDİKAB encümen üyelerini belirledi

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) Nisan ayı olağan toplantısı, EDİKAB Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.Bir önceki toplantıya ait tutanakların...

EDİKAB encümen üyelerini belirledi
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Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) Nisan ayı olağan toplantısı, EDİKAB Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bir önceki toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başlayan toplantıda 2017 faaliyet raporu ve 2017 kesin hesabı görüşüldü. Recep Gürkan’ın doğal üye olduğu Birlik Encümen Üyeliğine gizli oyla Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Meclis üyeleri Melek Uzgör ve Hakan Giyik seçildi. Plan Bütçe Komisyonu’na ise açık oyla Aydın Koruyan, Necmettin Fidan, Ertan Alada, Cüneyt Acar ve Mehmet Uzun seçildi.

EDİKAB Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama Bertaraf Tesisleri’nin örnek bir tesis olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Türkiye’de ilk olan örnek olan bir işletme ihalesi yaptık. Cirodan pay alıyoruz. Türkiye’de ortaklarına bertaraf bedeli vermeyen ilk belediye biziz. Çöpün aslında değerli bir materyal olduğunu ilk fark eden biziz. Dün itibariyle de arıtma çalışmaya başladı. Arıtılan suların analizleri yapılıyor. Gerçekten bu konuda hepinizi kutluyorum. Altyapı çalışmalarına da yakında başlayacağız. Edirne’nin artık altyapısı da, suyu da, çöpü de artık konuşulmuyor olacak. Edirne Biyolojik Atık Su Artıma Tesisleri’nin de yakında temelini atacağız. Sizlere de verdiğiniz bütün katkılar için teşekkür ediyorum. 5-10 yıl sonra bu tesisleri kimin yaptığı unutulacak ama mutlaka hatırlayanlar da olacak" dedi.
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