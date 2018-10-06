Edirnelilerin her yıl heyecanla beklediği Edirne 6. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne Belediye Başkanlığı’nca, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, okuyucuları yazarlarla bir araya getirmek için düzenlenen Edirne 6. Kitap Fuarı; Kipa Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

5-14 Ekim tarihleri arasında 62 seçkin yayınevi ile 120 yazarı ağırlayacak olan kitap fuarının açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Yerel yönetimlerin tek görevi yol yapmak, altyapı yapmak, peyzaj yapmak, su getirmek, kanalizasyon yapmak değil. Yerel yönetimlerin en büyük ve bana göre en önemli görevi bir şehri, bir kentin kültür, sanat ve spor yaşamına yaptığımız katkı. Dünyanın peyzaj açısından, mimarı açıdan en güzel şehrini yaratabilirsiniz. Orada yaşayan insanlar dünyanın en mutlu şehrinde yaşayan insanlar olabilir ama bu yaptıklarınız eğer sanatla, kültürle, sporla desteklenmiyorsa; bunlarla yaptıklarınızın üzerine taç koymuyorsanız, biliniz ki yaptıklarınız sizden sonra yok olup gidecektir. Yönettiğiniz kenti kültürel anlamda zenginleştirmiyorsanız; yönettiğiniz kenti sanatla buluşturmuyorsanız, tanıştırmıyor ve gelecek yıllara taşımıyorsanız, o şehrin geleceği yoktur. Bugün dünya üzerinde yarışan ülkeler değil; bugün dünya üzerinde yarışan şehirler kentler. Bugün Newyork dediğinizde kimse arkasına Amerika’yı eklemiyor. Paris dediğinizde Fransa’yı; Londra dediğiniz de İngiltere’yi eklemiyor, İstanbul dediğinizde kimse arkasına Türkiye’yi eklemiyor. Bu bize dünyada ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını gösteriyor. O yüzden Edirne’yi 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu özel şehri tüm dünyada tanınır hale getirmek zorundayız. Hedefimiz ve çabamız bu” dedi.